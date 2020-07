Mara Venier: a Domenica In un importante novità (Di venerdì 17 luglio 2020) Anche se ricordata solo verso la fine della conferenza, Mara Venier e la sua Domenica In sono in prima linea nei palinsesti Rai. Nonostante il “ritardo” nell’annunciare la trasmissione, Coletta ha avuto parole di elogio nei confronti della conduttrice. Domenica In, quindi torna a settembre, esattamente il 13 settembre e Mara Venier pubblica l’annuncio sulle storie di Instagram , e già siArticolo completo: Mara Venier: a Domenica In un importante novità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

361_magazine : Mara Venier dimenticata dai Palinsesti Rai? La gaffe che non meritava - infoitcultura : Mara Venier, gaffe Coletta alla presentazione dei palinsesti: la reazione - ddmartinaa : Ma solo secondo me Mara Venier è una figa allucinante? - Notiziedi_it : Mara Venier confermatissima in Rai: “Sono felice di riportare l’attualità a Domenica In” - FredMosby_ : @_dontbebad_ Non è a risposta multipla??? Gif di Mara Venier incredula -