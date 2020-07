Manifest, stasera in tv: orario, canale, episodi, anticipazioni (Di venerdì 17 luglio 2020) Torna l’appuntamento con la seconda stagione di Manifest, stasera in tv, in prima serata su canale 5. Il mystery thriller è incentrato sul mistero del volo 828 scomparso nel nulla per 5 giorni. I fratelli Stone, Ben e Michaela dovranno svelare insieme a tutti gli altri passeggeri il mistero sulla loro data di morte. Leggi anche: Manifest, tutto sulla serie: cast, stagione, anticipazioni Manifest, seconda stagione: anticipazioni, episodi Nel primo episodio in onda questa sera, venerdì 17 luglio, dal titolo ‘Nelle pieghe del tempo’ Saanvi cerca di mantenere il segreto sulla sua ricerca nonostante venga spiata dal Maggiore. Nasce una simpatia tra Jared e Tamara. Nel secondo episodio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tra i programmi TV di stasera ci sono "Il giovane Montalbano 2" su Rai Uno e "Manifest 2" su Canale 5. La serie tv mandata in onda su Rai Uno ripercorre i primi anni di carriera del famoso ...

