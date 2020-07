Mangia zucchine coltivate nel suo orto durante il lockdown e finisce in ospedale: erano tossiche (Di venerdì 17 luglio 2020) Ha piantato dei semi di zucchina durante il lockdown e non ha tenuto conto dell’avvertimento sul fatto che quei semi potessero essere tossici. Così Danielle Baxter, 38 anni, di Southend, Essex, ha consumato comunque la verdura cresciuta da semi Unwins e poco dopo si è sentita male. Westland, la compagnia di sementi britannica che vende anche i semi Unwins, ha subito sospeso la diffusione di alcuni lotti considerati pericolosi. Le zucchine coltivate di solito contengono bassi livelli di tossine che non sono pericolosi per l’essere umano ma capita che alcune fecondazioni incrociate di semi possano generare una concentrazione di tossine troppo alta. In questo caso, se consumate in grande quantità, le cucurbitacee posso causare sintomi come nausea, vomito, diarrea, perdita di capelli, fino ... Leggi su ilfattoquotidiano

PietroParadiso2 : What italian form for 'ciambotta' -(zuppa dell'orto)carote,cipolle, patate,pomodori,zucchine, peperoni, melanzane,f… - Valenti46970150 : @EugenioCardi Lei mangia solo zucchine di mare, rigorosamente italiane - pagliaccetta3 : @pettymagpie Sembra mia mamma. Non devi cucinare, gli odori scatenano le nausee e poi non mangia più. Piatti fred… - GianguidT : @DanieleITA1861 @l_honestly @80AirasoR80 @danielamartani @WRicciardi Peggio sono Le mangia zucchine romane che ti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mangia zucchine Mangia zucchine coltivate nel suo orto durante il lockdown e finisce in ospedale: erano tossiche Il Fatto Quotidiano Mangia zucchine coltivate nel suo orto durante il lockdown e finisce in ospedale: erano tossiche

Ha piantato dei semi di zucchina durante il lockdown e non ha tenuto conto dell’avvertimento sul fatto che quei semi potessero essere tossici. Così Danielle Baxter, 38 anni, di Southend, Essex, ha con ...

La dieta se hai più di 65 anni. Tutti i menu della settimana

Latte e fette biscottate al mattino, pasta al pomodoro e petto di pollo oppure una bella frittata di patate per pranzo, alici o lenticchie a cena: sono i menù per una vecchiaia in salute. Salute e ben ...

Ha piantato dei semi di zucchina durante il lockdown e non ha tenuto conto dell’avvertimento sul fatto che quei semi potessero essere tossici. Così Danielle Baxter, 38 anni, di Southend, Essex, ha con ...Latte e fette biscottate al mattino, pasta al pomodoro e petto di pollo oppure una bella frittata di patate per pranzo, alici o lenticchie a cena: sono i menù per una vecchiaia in salute. Salute e ben ...