Manda alla banca le fatture da pagare, gli addebitano 300 franchi (Di venerdì 17 luglio 2020) L'80enne durante il lockdown ha cercato un modo alternativo per fare i pagamenti di inizio mese, ma gli è costato un po'. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Manda alla Inter, Conte manda un altro messaggio alla società Virgilio Sport Croazia: presidente Milanovic conferisce mandato a Plenkovic per formazione governo

alla vigilia dell'appuntamento elettorale sembrava promettere un testa a testa se non un sorpasso della forza conservatrice al governo. A spoglio terminato Hdz ha ottenuto invece 66 mandati mentre ...

Xbox One X e One S All Digital in pensione: confermato lo stop alla produzione

Xbox One X e One S All Digital sono ufficialmente fuori produzione e l'unico modello che continuerà ad essere prodotto e distribuito a livello globale sarà Xbox One S, come confermato da un portavoce ...

