Manchester United, Pogba: “Vogliamo vincere trofei, le critiche fanno parte del mio lavoro” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha rilasciato un’intervista a BT Sports, parlando del finale di stagione che attende i Red Devils e delle critiche ricevute negli ultimi tempi: “Vogliamo vincere le ultime partite, ma lavoriamo duro soprattutto per portare a casa dei trofei. L’anno scorso mi sono sentito vuoto senza coppe perciò quest’anno vogliamo vincere sia l’Europa League che la FA Cup. Le critiche nei miei confronti fanno parte del mio lavoro – ha proseguito il francese – Finché giocherò nel Manchester United la gente farà dei commenti su di me, ma io sono davvero felice di far ... Leggi su sportface

Gli inglesi sono sempre stati amanti delle scommesse, ma un uomo ha deciso di esagerare e tentare il tutto per tutto. Tony Ward, tifoso del Manchester United ha deciso di puntare l’intera eredità, par ...

Ci avviciniamo a grandi passi alle semifinali di FA Cup, la coppa più antica e prestigiosa di tutto il Regno Unito. Come ogni anno, questo trofeo ci ha regalato grandissime emozioni e altrettante sorp ...

