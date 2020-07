Maltempo, temporali e vento forte: è allerta meteo in 9 regioni (Di venerdì 17 luglio 2020) Le piogge e i temporali tornano a preoccupare l’Italia, dopo la bomba d’acqua che ha ucciso due persone a Palermo. È allerta meteo gialla, oggi, su ben nove regioni d’Italia: su gran parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sugli interi territori di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Leggi su vanityfair

MediasetTgcom24 : Maltempo: intensi temporali e vento forte, allerta gialla in 9 Regioni #maltempo - LaStampa : I territori coinvolti sono Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. - macrovba : RT @Satiraptus: #Allertagialla in 9 regioni: in arrivo piogge e temporali. E tweet di #Salvini. #maltempo @NicolettaLucher - infoitinterno : Sannio, arriva il maltempo: dal pomeriggio temporali e vento - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Maltempo: intensi temporali e vento forte, allerta gialla in 9 Regioni #maltempo -