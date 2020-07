Maltempo: SOS grandine nelle campagne (Di venerdì 17 luglio 2020) “E’ SOS grandine nelle campagne che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca in piena estate alle coltivazioni nelle campagne dove è andato perso quest’anno 1 frutto su 3 per effetto del clima impazzito, con il moltiplicarsi di eventi estremi“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’allerta gialla della protezione civile su 9 regioni lungo tutta la Penisola per il Maltempo, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. “nelle zone interessate dalla nuova perturbazione – sottolinea la Coldiretti – sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta in piena ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo SOS Maltempo: SOS grandine nelle campagne Meteo Web Sos frane e piogge: fermi 140 milioni per tutelare la città di Palermo

Alcune opere, annunciate in pompa magna, sono sparite del tutto dai radar. Quali? Proprio quelle sulla circonvallazione che si è allagata mercoledì scorso: dalla realizzazione delle vasche di compensa ...

Sos frane e piogge: fermi 140 milioni per tutelare la città di Palermo

Alcune opere, annunciate in pompa magna, sono sparite del tutto dai radar. Quali? Proprio quelle sulla circonvallazione che si è allagata mercoledì scorso: dalla realizzazione delle vasche di compensa ...

Alcune opere, annunciate in pompa magna, sono sparite del tutto dai radar. Quali? Proprio quelle sulla circonvallazione che si è allagata mercoledì scorso: dalla realizzazione delle vasche di compensa ...Alcune opere, annunciate in pompa magna, sono sparite del tutto dai radar. Quali? Proprio quelle sulla circonvallazione che si è allagata mercoledì scorso: dalla realizzazione delle vasche di compensa ...