Maltempo, nubifragio a Palermo: riaperta al transito parte della circonvallazione (Di venerdì 17 luglio 2020) riaperta al transito una parte della circonvallazione di Palermo, dopo che mercoledì scorso a causa del nubifragio abbattutosi sul capoluogo siciliano acqua e fango l’avevano resa impraticabile. Sono state aperte tutte le corsie laterali di viale Regione Siciliana e il sottopasso di viale Lazio in direzione Trapani. In corso con Amap e Rap le operazioni di lavaggio e verifica del manto stradale e degli impianti della circonvallazione in direzione Messina, dove l’apertura è prevista entro le 21. Al sottopasso via Leonardo da Vinci, invece, sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco e della Protezione civile per la rimozione del fango. Domani mattina è in programma ... Leggi su meteoweb.eu

