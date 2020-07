Maltempo, forti temporali sulla costa adriatica: quasi 50mm in Veneto, +20°C in pieno giorno ad Ancona e Pesaro [FOTO e DATI] (Di venerdì 17 luglio 2020) È iniziato già dalla notte il lungo weekend di Maltempo che colpirà l’Italia, dapprima al Centro-Nord e poi anche al Sud. Già la notte scorsa, infatti, forti temporali hanno iniziato a colpire le regioni adriatiche e continuano ancora su Friuli Venezia Giulia, Toscana orientale, Marche settentrionali, parte dell’Emilia Romagna meridionale e in maniera più sparsa su Abruzzo e Molise. E i DATI pluviometrici sono già significativi in alcune località. Alle 12:45 di oggi, tra i DATI pluviometrici più rilevanti segnaliamo: 47,8mm a Lendinara, 36,8mm a Ferrara, 32,9mm a Cattolica, 31,4mm a Mesola, 29mm a Tortoreto, 28,5mm a Meldola, 26,9mm a Gambettola, 20,8mm a Pocenia, 19,8mm a Noventa Vicentina, 16,2mm a Rimini, 13,7mm ad ... Leggi su meteoweb.eu

drubald : RT @ComuneAncona: CHIUSI I SOTTOPASSI di via Macerata e di via Lotto a causa dei forti temporali in corso. Si raccomanda la massima prudenz… - ComuneAncona : CHIUSI I SOTTOPASSI di via Macerata e di via Lotto a causa dei forti temporali in corso. Si raccomanda la massima p… - amtoscana : RT @qn_lanazione: Maltempo in #Toscana, scatta l'allerta gialla per possibili forti temporali - qn_lanazione : Maltempo in #Toscana, scatta l'allerta gialla per possibili forti temporali - zazoomblog : Maltempo forti temporali nella notte in Puglia e Calabria: nubifragi su Murge e Catena Costiera [DATI] - #Maltempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo forti Maltempo: intensi temporali e vento forte, allerta gialla in 9 Regioni TGCOM Maltempo in Toscana, codice giallo

I fenomeni dovrebbero attenuarsi nel tardo pomeriggio. Le precipitazioni, potranno essere più significative nelle zone appenniniche, Colline Metallifere e intorno all'Amiata dove potranno anche verifi ...

Una strana schiuma ricopre tutte le strade di Cape Town

Dopo il fenomeno della neve rosa, arrivato anche sulle nostre Alpi, ecco un altro evento dovuto al cambiamento climatico. Su Cape Town, nel Sudafrica, forti raffiche di burrasca hanno ricoperto il suo ...

I fenomeni dovrebbero attenuarsi nel tardo pomeriggio. Le precipitazioni, potranno essere più significative nelle zone appenniniche, Colline Metallifere e intorno all'Amiata dove potranno anche verifi ...Dopo il fenomeno della neve rosa, arrivato anche sulle nostre Alpi, ecco un altro evento dovuto al cambiamento climatico. Su Cape Town, nel Sudafrica, forti raffiche di burrasca hanno ricoperto il suo ...