Maltempo: Ance Palermo, 'ripensare subito a gestione manutenzione città' (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - “Quello che è successo a Palermo durante il nubifragio è gravissimo ed è necessario prendere una posizione chiara: è necessario ripensare subito la gestione delle manutenzioni in città, ad oggi fatta in maniera del tutto irrazionale”. Lo afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi. “La composizione dell'asse viario dopo i lavori per il tram, in viale Regione Siciliana, ha certamente aggravato una situazione che parte comunque da un dato incontrovertibile: il sistema fognario non può reggere questi impatti, seppur straordinari. É necessario – continua Miconi – creare dei canali di gronda, dei serbatoi di accumulo che possano reggere ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Maltempo: Ance Palermo, 'ripensare subito a gestione manutenzione città'... -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Ance Maltempo: Ance Palermo, 'ripensare subito a gestione manutenzione città' SardiniaPost Maltempo: Ance Palermo, 'ripensare subito a gestione manutenzione città'

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - “Quello che è successo a Palermo durante il nubifragio è gravissimo ed è necessario prendere una posizione chiara: è necessario ripensare subito la gestione delle manute ...

Gaeta punta sulla cultura e ottiene il titolo “Città che legge”

L’importante qualifica viene conferita dal Centro per il libro e la lettura in accordo con l’Anci – Associazione Nazionale Comuni ... commenta l’Assessore alla pubblica istruzione Lucia Maltempo – ...

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - “Quello che è successo a Palermo durante il nubifragio è gravissimo ed è necessario prendere una posizione chiara: è necessario ripensare subito la gestione delle manute ...L’importante qualifica viene conferita dal Centro per il libro e la lettura in accordo con l’Anci – Associazione Nazionale Comuni ... commenta l’Assessore alla pubblica istruzione Lucia Maltempo – ...