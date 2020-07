Maltempo, alluvione a Palermo: idrovore ancora al lavoro, esclusa la presenza di vittime (Di venerdì 17 luglio 2020) Il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, ha reso noto che è esclusa la presenza di vittime nel sottopasso di via Leonardo da Vinci, allagato dopo il violento nubifragio che ha colpito il capoluogo siciliano mercoledì pomeriggio. Anche la notte scorsa i Vigili del fuoco di Palermo hanno continuato a operare con le idrovore nel sottopasso della Circonvallazione di Palermo.L'articolo Maltempo, alluvione a Palermo: idrovore ancora al lavoro, esclusa la presenza di vittime Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

legenrehumain : RT @a_soul_on_earth: 'Maltempo', 'forte temporale', 'bomba d'acqua', 'violenta alluvione'. Nessun giornale che dica le cose come stanno o c… - a_soul_on_earth : 'Maltempo', 'forte temporale', 'bomba d'acqua', 'violenta alluvione'. Nessun giornale che dica le cose come stanno… - infoitinterno : Maltempo Sicilia, alluvione a Palermo: “giallo” sui dispersi, proseguono le ricerche. “Nessuno lo aveva previsto” [… - ritz3327 : Preghiamo per tutti i Palermitani - gioporce : RT @dukana2: Strade come fiumi in piena. Violento nubifragio a #Palermo - #CambiamentoClimatico da #petrolio e #gas...prima o poi la #Basil… -