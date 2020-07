"Mai escluso il Mes". Gualtieri ignora mesi di veti M5S: "Giorni decisivi per l'Ue" (Di venerdì 17 luglio 2020) “Il Governo non ha mai escluso l’uso della nuova linea di credito del Mes”. Roberto Gualtieri ignora mesi di veti del Movimento 5 stelle sull’accesso al Fondo Salva Stati e in un’intervista al Corriere della Sera tiene ben aperte le porte, pur ribadendo che ora è decisivo concludere entro luglio il negoziato sul Recovery Fund, con l’obiettivo di non snaturarne l’architettura originaria.Europa. ″È decisivo chiudere il negoziato al più presto, se possibile già in questo Consiglio europeo. Io sono fiducioso” dice il ministro dell’Economia. “I dati economici, come ha ricordato Christine Lagarde, ci dicono che una rapida implementazione del programma Next Generation Eu è essenziale per raggiungere una ... Leggi su huffingtonpost

maurocolombo6 : RT @icebergfinanza: Gualtieri: «Il governo? Mai escluso l’uso del credito del Mes... e si certo professore di lettere la vostra è una fissa… - StufaMarcia1 : RT @martinoloiacono: Gualtieri al Corriere: il governo? mai escluso l’uso del credito del MES. Ok. - martinoloiacono : Gualtieri al Corriere: il governo? mai escluso l’uso del credito del MES. Ok. - Doct_Manhattan : RT @icebergfinanza: Gualtieri: «Il governo? Mai escluso l’uso del credito del Mes... e si certo professore di lettere la vostra è una fissa… - LucaSucci : RT @icebergfinanza: Gualtieri: «Il governo? Mai escluso l’uso del credito del Mes... e si certo professore di lettere la vostra è una fissa… -