Maglia da trasferta Inter 2020/2021: ecco le prime foto ufficiali (Di venerdì 17 luglio 2020) Il sito specializzato footyheadlines.com ha svelato la divisa da trasferta dell’Inter per la stagione 2020-2021 Nei giorni scorsi l’Inter ha ufficializzato quale sarà la prima Maglia che i giocatori utilizzeranno la prossima stagione. Ora, il sito specializzato footyheadlines.com, ha anticipato l’uscita della seconda Maglia dei nerazzurri, quella da trasferta. Il kit si presenta Interamente bianca con quadretti nerazzurri. Bianchi anche i pantaloncin e i calzettoni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FBiasin : La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema… - peppe937 : RT @marifcinter: Le prime foto ufficiali della nuova maglia da trasferta dell’Inter per la stagione 2020/2021 ???? - duriimshala : RT @marifcinter: Le prime foto ufficiali della nuova maglia da trasferta dell’Inter per la stagione 2020/2021 ???? - SilviaGiomi : RT @FBiasin: La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema per il mer… - 7Cantona87 : RT @marifcinter: Le prime foto ufficiali della nuova maglia da trasferta dell’Inter per la stagione 2020/2021 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Maglia trasferta Inter, maglia da trasferta 2020-21: ecco le prime foto ufficiali fcinter1908 Maglia da trasferta Inter 2020/2021: ecco le prime foto ufficiali

Nei giorni scorsi l’Inter ha ufficializzato quale sarà la prima maglia che i giocatori utilizzeranno la prossima stagione. Ora, il sito specializzato footyheadlines.com, ha anticipato l’uscita della s ...

Portafortuna azzurro E la storia dice che...

In quasi 100 anni di storia la Fiorentina ha scelto tanti accostamenti cromatici, ma la divisa con cui è scesa in campo a Lecce (maglia azzurra e calzoncini bianchi) rappresenta una prima assoluta. L’ ...

Nei giorni scorsi l’Inter ha ufficializzato quale sarà la prima maglia che i giocatori utilizzeranno la prossima stagione. Ora, il sito specializzato footyheadlines.com, ha anticipato l’uscita della s ...In quasi 100 anni di storia la Fiorentina ha scelto tanti accostamenti cromatici, ma la divisa con cui è scesa in campo a Lecce (maglia azzurra e calzoncini bianchi) rappresenta una prima assoluta. L’ ...