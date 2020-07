Mafia, estradato in Italia il narcotrafficante Bevilacqua: considerato l’uomo di Cosa Nostra in Germania. Le immagini dell’arrivo a Roma (Di venerdì 17 luglio 2020) Un mandato d’arresto europeo con l’accusa del reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti e la “fama” di essere l’uomo del narcotraffico della Mafia in Germania. È tornato oggi in Italia Giuseppe Emilio Bevilacqua, scortato dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) della direzione centrale della polizia criminale, e atterrando a Fiumicino. L’uomo è diretto in carcere per ordine del Tribunale di Caltanissetta. A condurre all’arresto di Bevilacqua le indagini dei Ros dei carabinieri nell’ambito dell’operazione “Ultra” avviata nel luglio dello scorso anno. Indagini che hanno portato all’arresto anche di 46 persone ed hanno permesso di ricostruire gli assetti ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Mafia, estradato in Italia il narcotrafficante Bevilacqua: considerato l’uomo di Cosa Nostra in Germania. Le immagi… - clikservernet : Mafia, estradato in Italia il narcotrafficante Bevilacqua: considerato l’uomo di Cosa Nostra in Germania. Le immagi… - Noovyis : (Mafia, estradato in Italia il narcotrafficante Bevilacqua: considerato l’uomo di Cosa Nostra in Germania. Le immag… - palermo24h : Mafia in Germania, estradato in Italia il narcotrafficante Bevilacqua - - nicolaPalumbo00 : RT @blogsicilia: Mafia e narcotraffico da Enna alla Germania, estradato in Italia il latitante Bevilacqua - -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia estradato Mafia, estradato in Italia il narcotrafficante Bevilacqua: considerato l’uomo di Cosa Nostra in Germania Il Fatto Quotidiano Estradato in Italia il re ennese della droga in Germania

Torna oggi in Italia Giuseppe Emilio Bevilacqua, accusato di essere l’uomo del narcotraffico della mafia in Germania. L’uomo scortato dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip) ...

Mafia e narcotraffico da Enna alla Germania, estradato in Italia il latitante Bevilacqua

Torna oggi in Italia Giuseppe Emilio Bevilacqua, accusato di essere l’uomo del narcotraffico della mafia in Germania. L’uomo atterrerà nel primo pomeriggio a Fiumicino scortato dal Servizio per la coo ...

Torna oggi in Italia Giuseppe Emilio Bevilacqua, accusato di essere l’uomo del narcotraffico della mafia in Germania. L’uomo scortato dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip) ...Torna oggi in Italia Giuseppe Emilio Bevilacqua, accusato di essere l’uomo del narcotraffico della mafia in Germania. L’uomo atterrerà nel primo pomeriggio a Fiumicino scortato dal Servizio per la coo ...