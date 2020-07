Mafia, a Caltanissetta chiesto l’ergastolo per il superlatitante Matteo Messina Denaro (Di venerdì 17 luglio 2020) È irreperibile da 27 anni ed è considerato uno dei boss più potenti di Cosa Nostra. Per Matteo Messina Denaro, a capo del mandamento di Castelvetrano, il pm Gabriele Paci ha chiesto l’ergastolo con l’accusa di essere uno dei mandanti degli attentati di Capaci e Via D’Amelio, dove morirono rispettivamente i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La richiesta è stata avanzata a conclusione della requisitoria, durata otto udienze. La ricostruzione del pm «Matteo Messina Denaro è il reggente di Cosa Nostra trapanese quantomeno dal 1991. Il padre Francesco non era presente, così come non era presente Mariano Agate. Matteo Messina ... Leggi su open.online

