“Ma come?!”. Tina Cipollari, che figuraccia. Se ne sono accorti tutti. E non la perdona nessuno (Di venerdì 17 luglio 2020) Nonostante lo stop estivo della trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, l’opinionista con la O maiuscola non è affatto andata in vacanza social, anzi, continua a fare i suoi danni su Instagram, gaffe dopo gaffe. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Tina Cipollari, che pare non essere mai stanca di scivolare sulle bucce di banana. Da poche ore, infatti, Tina Cipollari ha condiviso un nuovo scatto su proprio profilo Instagram, il post sta velocemente accumulando moltissimo sgomento fra chi la segue. La motivazione che ha spinto il mormorio social a diventare vero e proprio clamore, è dovuta al fatto che la biondissima Tina Cipollari abbia commesso un grave errore pubblicando il suo ultimo post su Instagram. Infatti, l’opinionista di Maria De Filippi, ... Leggi su caffeinamagazine

herbertballeri : Ma come fa a sopravvivere questa generazione, senza i film di Franco e Ciccio alle 2 di pomeriggio in estate? ?? - enpaonlus : Ma come si fa a abbandonare queste meraviglie? Come si fa? Senza vergogna e senza cuore... Savona, cinque gattini… - LegaSalvini : Ma come si fa??? - noexplsn : RT @canxlovee: RAGA MA QUI C’È UN MEGA SPOILER MA COME POSSONO METTERLO NELLA PUBBLICITÀ CIOÈ #daydreamer - BotElenoire : 'ma come fai a mangiare con quelle unghie?'....perche non riuscite ad accettare che io vivo di arte e non di stupidaggini .elenoire ferruzzi -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma come” Libia, segnali contrastanti da Sarraj e Haftar su Sirte e Jufra Difesa e Sicurezza