M5s, sinistre paure (Di venerdì 17 luglio 2020) Per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare? Questo sketch di Totò fotografa la fase attuale del Movimento 5 Stelle. C’è chi vuole restare al governo, chi invece no, chi dice “al governo con il Pd ma nelle regioni no”, chi obietta “al governo ni, ma in qualche in regione sì.” Chi aspetta gli Stati generali per vedere il da farsi e chi gli Stati generali non li vuole più fare. Questa è una fase da polvere di stelle, alla vigilia della campagna elettorale in sei regioni: Puglia, Campania, Liguria, Veneto, Marche, Valle d’Aosta e Toscana. A un mese dalla presentazione delle liste, i due partiti alleati nel governo, Pd e M5s, litigano e sembrano destinati ad allearsi solo in Liguria. Alleanza che in realtà appena è stata stretta ha già scricchiolato a causa delle diatribe ... Leggi su huffingtonpost

