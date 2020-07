L’uomo che lavorava nel bar del Maap di Padova positivo al Coronavirus (Di venerdì 17 luglio 2020) Sale da 8 a 16 il numero dei casi positivi riscontrati dall’Usl 6 Euganea di Padova in seguito a una commemorazione funebre organizzata dalla comunità camerunense lo scorso 4 luglio. Nessuno dei contagiati risulta ricoverato. L’Usl ha già eseguito 130 tamponi e domani ne farà altri 50 per un totale di 180 tamponi, non solo sulle persone che hanno partecipato all’evento ma anche sui loro contatti. Le persone che vogliono sottoporsi al tampone possono prenotarsi sia per domani che per domenica. L’uomo che lavorava nel bar del Maar di Padova positivo al Coronavirus Ma, scrive l’agenzia di stampa ANSA, l’Usl ha confermato anche la positività al Coronavirus di un uomo che lavorava in un bar del Mercato ... Leggi su nextquotidiano

