L'Unisannio come l'Italia del 2006: trionfo mondiale a Berlino (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Il cielo è azzurro sopra Berlino". Di nuovo, come nella magica estate del 2006, quella in cui Cannavaro alzò al cielo dell'Olympiastadion la coppa del Mondo mandando in delirio l'Italia del calcio. Stavolta in Germania a trionfare è stata un'altra squadra, quella degli ingegneri dell'Unisannio, capaci di portare a casa un prestigioso primo posto nel concorso internazionale "Mathworks Minidrone" tenutosi durante la conferenza IFAC 2020 a Berlino, basato sulla progettazione di modelli legati ai droni. Della loro storia abbiamo scritto poco più di un mese fa, nel pieno dei preparativi mirati all'evento che si è svolto ieri in videoconferenza a causa delle restrizioni legate ...

