Lunedì tappa n.10 di “Riparte l’Italia”: siamo nel Lazio! (Di venerdì 17 luglio 2020) Lunedì sera a partire dalle 20.30 non perdere la diretta streaming di #RipartelItalia, il tour online del MoVimento 5 Stelle che sta girando tutta l’Italia e che è ormai giunto alla sua decima tappa. Stavolta saremo nel Lazio, in collegamento con i portavoce nazionali, europei e territoriali, ma soprattutto in connessione con tutti voi. Grazie a questo tour si sta realizzando il più grande confronto collettivo sulle misure messe in campo nel nostro Paese per fronteggiare l’emergenza covid con uno sguardo al futuro. Mentre altri perdono tempo e prendono in giro gli italiani con inutili polemiche, fake news, retroscena politici basati sul nulla, il MoVimento 5 Stelle offre a chiunque voglia prendere parte al tour uno strumento reale per conoscere adeguatamente le misure economiche del Governo a sostegno delle famiglie, delle imprese, della ... Leggi su ilblogdellestelle

Mov5Stelle : #RipartelItalia fa tappa in Sicilia! Lunedì 13 luglio, a partire dalle 20:30, daremo vita a un confronto aperto su… - Co_SMEU : Per la V tappa di ITACA,Martedì 21 Luglio,ore17, parleremo col Dr. Mirante e il Dr. Foccillo di SEPSI E ANTIBIOTICO… - SardineaGrosse1 : Lunedi 27 luglio Tappa a #Grosseto del Tour Nazionale delle #6000sardine . Partecipa anche tu al pranzo solidale i… - IdeaViwa : RT @AvcrReining: ?? #SCADENZE ?? Scadenze #SecondaTappa #AVCR-#IRHA-#FISE 2020: ? #prenotazioni #box entro h18 domenica 19 ? #paytime e #P… - AvcrReining : ?? #SCADENZE ?? Scadenze #SecondaTappa #AVCR-#IRHA-#FISE 2020: ? #prenotazioni #box entro h18 domenica 19 ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì tappa Giorgio Napolitano compie 95 anni: «Mi sento un po’ infragilito» Corriere della Sera