Luca Parmitano prende parte al “viaggio sulla Luna” di Special Olympics Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) Si terrà martedì 21 luglio alle ore 16.00, attraverso la piattaforma Zoom, il meeting, in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone, legato all’iniziativa “To the Moon and Back” promossa da Special Olympics Italia. Allo stesso meeting, che si tiene esattamente a 51 anni di distanza dal primo passo sulla superficie lunare compiuto da Neil Armstrong, interverrà, l’Astronauta ESA Luca Parmitano. Il viaggio virtuale sulla Luna, andata e ritorno, che parte dagli atleti Special Olympics, entra così nel vivo puntando a coinvolgere sempre più persone al fine di coprire, attraverso ogni ... Leggi su meteoweb.eu

Fino alla Luna (e ritorno): la camminata di 769mila km

Il viaggio virtuale di Special Olympics per far riprendere l’abitudine a muoversi dopo il lockdown: il 21 luglio, nell’anniversario dello sbarco, evento con l’astronauta Parmitano Una nuova sfida, vir ...

