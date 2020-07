Luca Palamara, il pg della Cassazione: “Strategia di danneggiamento del procuratore Creazzo per esigenze di Luca Lotti” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il processo disciplinare per Luca Palamara, già presidente della Anm da cui è espulso e per cui la procura di Perugia ha chiuso le indagini, riapre il vaso di Pandora delle manovre, perlopiù già note, per pilotare nomine e influire sulle carriere di magistrati anche destinati alla guida di uffici giudiziari e del Csm. Ed ecco che il pg della Cassazione Giovanni Salvi elenca i capi di incolpazione contestati al pm le cui chat hanno fatto tremare più di un palazzo del potere e che hanno innescato l’esigenza di riforma dell’organo di autogoverno delle toghe. Per l’accusa Palamara “in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio” ha avuto “un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

