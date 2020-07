L’Osservatorio Economia e Territorio a cura del Centro Studi Sintesi per CNA Emilia Romagna, Lombardia, Veneto. Ecco i dati della Fase 2 e le prospettive per il 2020-2021 (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel 2020 il Pil delle tre regioni farà segnare un balzo indietro di 20 anni, ma è previsto già un parziale recupero per il 2021, con una crescita del +7,2% Se per il 2021 è prevista una parziale ripresa e una crescita del 7,2%, dall’analisi della Fase 2 emerge una contrazione senza precedenti delle economie regionali. È quanto risulta dai dati dell’Osservatorio Economia e Territorio realizzato da Centro Studi Sintesi di Mestre “Gli effetti del Covid-19 sull’Economia dei territori” per le CNA di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Oltre a una comparazione ... Leggi su newsagent

