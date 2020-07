Los Angeles, disabile strattonato giù dalla carrozzina dalla polizia (VIDEO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Los Angeles, disabile sulla carrozzina strattonato a terra dalla polizia durante una manifestazione Black Lives Matter. USA, ancora proteste contro la polizia, questa volta per un episodio avvenuto a Los Angeles, dove un disabile è stato strattonato già dalla sedia a rotelle proprio dagli agenti. Black Lives Matter, la manifestazione a LA Nella giornata di giovedì un piccolo gruppo di manifestanti vicini al Black Lives Matter hanno manifestato nei pressi del Dipartimento di polizia di Los Angeles protestando per gli episodi di violenza. Si tratta di manifestazioni quasi all’ordine del giorno ... Leggi su newsmondo

angelomangiante : Manifestazione pacifica a Los Angeles. La polizia aggredisce un disabile e mandano in pezzi la sedia a rotelle. Un… - Agenzia_Ansa : Los Angeles, polizia picchia e scaraventa a terra un uomo in carrozzina #disabilità #ANSA #JoshuaWilson afroamerica… - eziomauro : Los Angeles, agenti di polizia scaraventano a terra un uomo in carrozzina durante una protesta - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Los Angeles, polizia picchia e scaraventa a terra un uomo in carrozzina #disabilità #ANSA #JoshuaWilson afroamericano sta… - endimione_c : #LAPD altro che telefilm, i peggiori di tutti #bleach #DaVomito e ovviamente #vigliacchi, tra tanti, scelgono il di… -

