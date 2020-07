Lontano lontano: il film di Gianni Di Gregorio (Di venerdì 17 luglio 2020) lontano lontano. Il primo lontano mi piace pensarlo come lontano dagli anni passati dei personaggi, vite come tante, da pensionati che “tirano a campare” con le loro abitudini e passatempi, con legami venuti a mancare perché gli anni avanzano. Un altro lontano potrebbe essere la distanza dal proprio quartiere romano ad un paese straniero sconosciuto, per cambiar vita o dove ogni cosa possa costare meno e la propria pensione, ad esempio quella di Giorgetto (Vittorio Colangeli) di 420 euro (...) - Cinema / Cinema, film, Recensioni Leggi su feedproxy.google

