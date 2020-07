Locatelli (Consiglio superiore di sanità): «I nuovi contagiati? Il 30% arriva dall’estero. Ma è marginale l’impatto dei migranti» (Di venerdì 17 luglio 2020) In Italia aumentano i nuovi contagi da Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, ieri i casi sono stati +230, in crescita rispetto al giorno prima quando erano stati 162, mentre è rimasto invariato il numero dei tamponi. A spiegare cosa significano questi numeri è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, che descrive l’identikit dei nuovi malati e mette in guardia contro le dichiarazioni ottimistiche di alcuni esperti. Secondo Locatelli, il 30% dei nuovi contagi arriva dall’estero. «Condivido la scelta di Speranza di chiudere i voli dai Paesi ancora a rischio», dice in un’intervista al Quotidiano Nazionale. marginale invece il ... Leggi su open.online

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e punto di riferimento per gli italiani nel bollettino quotidiano nelle settimane più critiche dell'epidemia, illustra il pieno ...

