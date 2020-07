Lo scandalo delle finte cremazioni al cimitero Flaminio: dipendenti Ama sezionavano le salme (Di venerdì 17 luglio 2020) Tagliavano i cadaveri con un coltello e buttavano i resti nell’ossario comune. È la macabra scoperta fatta all’interno del cimitero Flaminio a Prima Porta, a Roma. Il tutto alla luce del sole. Alcuni dipendenti dell’Ama sono stati colti in fragrante dalle telecamere a circuito chiuso del cimitero. In base a quanto emerge dalle investigazioni della polizia, alcuni dipendenti Ama e l’agenzia funebre si dividevano i soldi incassati dalle famiglie del defunto per far cremare la salma, cosa che però di fatto non avveniva. LEGGI ANCHE –> Salvini non viene fatto entrare nel centro raccolta rifiuti di Rocca Cencia: «Ama mi nasconde qualcosa» Almeno sei episodi sono avvenuti tra gennaio e febbraio scorso. Un video, pubblicato da Il Messaggero, mostra la ... Leggi su giornalettismo

