Lo avevano mandato al Benevento, invece Schurrle annuncia il ritiro

André Schurrle ha deciso di ritirarsi, lascia il calcio a dopo 29 anni e ha spiegato i motivi in un'intervista rilasciata a Der Spiegel: "I momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre meno. Non ho più bisogno degli applausi del pubblico". Dal Borussia Dortmund al ritiro: il Benevento, evidentemente, era una fake news.

