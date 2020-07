Lnd, Sibilia: “Dopo aver stanziato 10 milioni di euro siamo meno pessimisti per moria di club” (Di venerdì 17 luglio 2020) Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vice-presidente della FIGC, si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto, condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò: "Noi siamo pronti per partire, faremo il Campionato Nazionale Dilettanti il 27 settembre, cominciando un paio di settimane prima la Coppa Italia. Si stanno organizzando i comitati regionali, ma tra settembre e ottobre, col permesso del Covid, torneremo ad essere protagonisti in campo calcistico e sportivo, così da svolgere anche la nostra funzione sociale".C'è soddisfazione in FIGC?"Noi ci siamo sentiti più volte, anche in periodi difficili che non lasciavano presagire nulla di buono per il futuro. Alla LND voglio ascrivere l'adempimento al dovere ... Leggi su itasportpress

