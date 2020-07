Livorno, paracadutista trovato morto sotto un traliccio a Piombino: ipotesi base jumping (Di venerdì 17 luglio 2020) Un paracadutista di 31 anni è stato trovato morto sotto un traliccio a Piombino, in provincia di Livorno. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere deceduto dopo essersi lanciato verso le 20.30 effettuando un base jumping, ma non si esclude la caduta accidentale. Il corpo dell’uomo, in forza al Col Moschin, è stato trovato da un commilitone verso le 2.30: sul posto sono intervenuti i carabinieri, e personale del 118, che constatato il decesso con il medico, hanno messo la salma a disposizione della Procura. Leggi su tg24.sky

