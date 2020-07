LIVE – Pescara-Frosinone 0-0, Serie B 2019/2020 (DIRETTA) (Di venerdì 17 luglio 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Pescara-Frosinone, match della trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. All’Adriatico le due squadre sono pronte a scendere in campo per contendersi tre punti chiave per il prosieguo della stagione. Obiettivo salvezza per gli abruzzesi, il sogno playoff per i ciociari. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco in programma alle 18:45 di venerdì 17 luglio. AGGIORNA LA DIRETTA Pescara-Frosinone 0-0 13′ – Attacca il Pescara, ma il Frosinone sembra aver guadagnato campo negli ultimi minuti. 9′ – Ci prova ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieB La diretta live di Pescara-Frosinone: aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 18:45 - SportsL46196451 : Pescara vs Frosinone Serie B - StreamsCalcioTV : 3 Live Streams Pescara (16) - (6) Frosinone (18:45 CET) - TG24info : LIVE - Serie B - #Pescara vs #Frosinone (pre-gara) Le formazioni ufficiali - #TG24.info - #SerieB… - sportli26181512 : Serie B: alle 18.45 Pescara-Frosinone LIVE: Torna in campo la Serie B, con le 10 partite del 35esimo...… -