LIVE – Bari-Carrarese, playoff Serie C 2019/2020 (DIRETTA) (Di venerdì 17 luglio 2020) La DIRETTA LIVE di Bari-Carrarese, match valido per le semifinali dei playoff di Serie C 2019/2020. Al San Nicola le due corazzate che si sono classificate al secondo posto nei gironi A e C si giocano un posto in finale per la promozione in Serie B. Obiettivo a cui ambiscono entrambe, i pugliesi per il gran progetto e gli ospiti perché vogliono regalarsi un sogno. Calcio d’inizio alle ore 20.45, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Bari-Carrarese ore 20.45 Leggi su sportface

vntonb : Si ma l’estate a bari senza il battiti live io non la voglio vivere - inutile_canzone : RT @gaiagozzitiamo: Raga ma se Gaia sta a Otranto per i Battiti Live allora che evento era quello registrato a Bari Lunedì ? #gaiagozzi - _godgiven_ : Comunque io e i Battiti live non abbiamo mai avuto un bel rapporto. 2018. io a Bari, i Metamoro si esibivano ad Ost… - gaiagozzitiamo : Raga ma se Gaia sta a Otranto per i Battiti Live allora che evento era quello registrato a Bari Lunedì ? #gaiagozzi - Ilikepuglia : Musica, Battiti Live 2020 pronto a toccare 21 città pugliesi: Fedez, Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri nel cast… -