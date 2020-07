L’Italia si è persa il Mezzogiorno: così la crisi rischia di aumentare il divario Nord-Sud (Di venerdì 17 luglio 2020) Parla di numeri “impressionanti” il direttore dello Svimez Luca Bianchi, nel commentare i numeri che fotografano il crollo dell’occupazione nel Sud Italia. Una stima che rischia di diventare drammatica, con 380 mila persone che, alla fine dell’anno, potrebbero ritrovarsi senza lavoro soltanto nel Mezzogiorno. Numeri che fanno spavento: la perdita di occupati sarebbe infatti, soltanto nel 2020, pari a quella del quinquennio che va dal 2009 al 2013, dove pure la crisi finanziaria e quella dei debiti avevano fatto sentire tutto il rispettivo peso. Un quadro desolante che rischia di avere conseguenze devastanti. L’istituto, che promuove lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno d’Italia, ha infatti apertamente preso in considerazione l’ipotesi che ... Leggi su ilparagone

