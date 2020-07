L'Italia perde la guerra dei giudici di pace (Di venerdì 17 luglio 2020) La convalida di un’espulsione: 10 euro. Una giornata di udienze: 36 euro e qualche centesimo. Una sentenza nella quale si decide di un segmento della vita di una persona: 56 euro. Più un rimborso di 258 euro al mese. Sempre, naturalmente, lordi. Ma solo se c’è stato lavoro effettivo. Sono le somme che guadagnano i giudici di pace e onorari Italiani. Un esercito più di 5000 persone - nominate per decreto e non scelte per concorso - che si occupano di questioni che i manuali di diritto bollano frettolosamente come “di basso valore”. Alcune liti tra condonimi, le espulsioni degli stranieri, o le lesioni personali, per fare qualche esempio.Lavoratori della giustizia che, spiega una di loro, operano “a cottimo”. Senza il diritto alle ferie, alla pensione, alla malattia. A uno ... Leggi su huffingtonpost

Perché Ericsson, Nokia, Cisco e Microsoft brinderanno in Italia col 5G

“Viene da chiedersi se anche con le compagnie Usa le regole saranno così stringenti”, critica oggi Mf/Milano Finanza dopo le nuove regole proibitive per Huawei in Italia per il 5G. Fatti, approfondime ...

