L'Istat: Covid causa diretta di morte nell'89% dei casi (Di venerdì 17 luglio 2020) Simone Pierini Le vittime italiane di questi mesi di pandemia sono morte di Covid, una malattia che «può rivelarsi fatale anche in assenza di concause». È quanto emerge nel rapporto stilato dall'... Leggi su leggo

istsupsan : Secondo il rapporto @istat_it-ISS, #COVID_19 è responsabile in 9 casi su 10 del decesso delle persone risultate pos… - Agenzia_Ansa : Studio Istat-Iss: 'Covid-19 causa diretta di morte per l'89% di positivi' @istat_it @ISSalute_it #ANSA #covid… - RaiNews : Il Covid-19 è causa diretta di morte nell'89% dei decessi di persone positive al test SarsCov2 - AntonellaColoru : RT @meteorologo777: L' Istat ha analizzato quasi 5.000 decessi ed indovinate un po'? Si muore 'per Covid' e non 'con il covid'. Tra l'altro… - tax_tweet : RT @meteorologo777: L' Istat ha analizzato quasi 5.000 decessi ed indovinate un po'? Si muore 'per Covid' e non 'con il covid'. Tra l'altro… -