L’intervista che prova ad affermare che la Destà di Montanelli non sia mai esistita (Di venerdì 17 luglio 2020) Il dibattito sulla statua di Indro Montanelli – e in generale sulla sua figura storica – si arricchisce di un altro elemento. Non si tratta di una prova documentale, ma della testimonianza di un italo-eritreo, Roberto Malpeli, che ha affermato come nel villaggio di Segeneiti, nei pressi di Asmara, non sia mai esistita una bambina di nome Destà come quella comprata e sposata da Indro Montanelli durante la campagna di Eritrea. LEGGI ANCHE > Non si può giustificare Montanelli dicendo che a quel tempo era concezione comune Montanelli e l’altra versione raccontata da TPI su Destà Roberto Malpeli ha 67 anni e vive a Parma. Nel 1935, nel villaggio citato da Montanelli, vivevano i suoi genitori. L’uomo ha dichiarato che la ... Leggi su giornalettismo

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Siamo l'unica squadra che ha 1?8? marcatori diversi, questo dimostra la nostra voglia di prese… - StefanoFassina : “Governo dirigista e un po’ venezuelano” dice il Vice-Direttore @Corriere nell’intervista @gualtierieurope Gli inte… - rtl1025 : ?? 'Chiedo a tutti gli ascoltatori che l'hanno apprezzata, di votare #Chega per il #PowerHitsEstate2020, ci vediamo… - fabiopi1000 : RT @StefanoFassina: “Governo dirigista e un po’ venezuelano” dice il Vice-Direttore @Corriere nell’intervista @gualtierieurope Gli interess… - Angelika040571 : RT @laltrodiego: Candidato #PD-#M5S, Sansa: 'Toti in questi 5 anni non ha fatto nulla. Non si è accorto che crollavano ponti' Se i ponti c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervista che Domani su 7 Fabio Volo: «Il camper, filosofia per vivere a vista» Corriere della Sera