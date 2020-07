Limatola, un nuovo parco giochi presso la frazione Ave Gratia Plena (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – L’Amministrazione comunale di Limatola inaugurerà nella giornata di Domenica una nuova area giochi. Il sito si sviluppa, in particolare, nell’area adiacente la Scuola dell’Infanzia del Comprensivo “Leonardo Da Vinci” nella frazione ‘Ave Gratia Plena‘. Un’area che, prima versante in condizioni di degrado, si è provveduto a realizzare ex novo rendendola fruibile alla Comunità. Il tutto nel più ampio contesto di riqualificazione urbana posta in essere nei pressi anche dell’area case Iacp. Giostrine per i più piccoli, panche, pubblica illuminazione, il neonato parco giochi “Cappiello–Leonetti” si ... Leggi su anteprima24

Limatola, nuovo parco giochi presso la frazione Ave Gratia Plena

Massimiliano Marotta, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Limatola e per anni Presidente del Consiglio presso l'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Limatola, esprime la sua grande ...

