Liguria, frana dalla falesia del Castellaro: massi in mare e nuvola di polvere [VIDEO] (Di venerdì 17 luglio 2020) frana in Liguria, nel Genovese: ieri una porzione della parete del Castellaro, tra l’abitato di Camogli e Punta Chiappa, si è staccata precipitando in mare. La falesia si è staccata dalla collina, ed ha sollevato una grossa nuvola di polvere prima di finire in mare. Si tratta di un fenomeno piuttosto comune sul versante, da sempre è soggetto a frane e distacchi. Nell’area sono in vigore, per 150 metri dalla costa, il divieto di balneazione e il divieto di navigazione. Di seguito il VIDEO realizzato da Alberto Campanella. Camogli, si stacca frana dalla falesia del Castellaro: massi ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Liguria frana Liguria, frana dalla falesia del Castellaro: massi in mare e nuvola di polvere [VIDEO] Meteo Web Frana a Camogli: un pezzo della falesia del Castellaro precipita in mare VIDEO

Frana di detriti e massi nel mare ligure: un pezzo della falesia del Castellaro, tra l’abitato di Camogli e Punta Chiappa, è crollato in mare. La frana nella zona del Castellaro, vicino a Camogli (Ge ...

Frana di detriti e massi nel mare ligure: un pezzo della falesia del Castellaro, tra l'abitato di Camogli e Punta Chiappa, è crollato in mare. La frana nella zona del Castellaro, vicino a Camogli (Ge ...