Liguria | fonti M5S | nessun disaccordo Crimi-Di Maio | Movimento compatto

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Contrariamente da quanto riportato sui media da fonti esterne al M5s e da alcuni organi di stampa non e' in corso alcuna contrapposizione nel Movimento 5 Stelle. Vito Crimi e Luigi Di Maio lavorano in accordo e, come avviene di frequente, anche oggi si sono sentiti telefonicamente. Il Movimento e' compatto a dispetto di qualunque insinuazione". Lo riferiscono fonti qualificate Movimento 5 Stelle.

