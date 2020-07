Liguria: D’Incà, ‘buon lavoro a Sansa, ora tenacia per vincere sfida’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Buon lavoro a Ferruccio Sansa candidato unitario del M5S e del centrosinistra in Liguria. Obiettivo raggiunto grazie all’impegno di Vito Crimi. Ora serve la tenacia di tutti per questa sfida, sarà una prova importante sulla quale far convergere tutto il nostro sostegno”. Lo scrive in un tweet il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà.L'articolo Liguria: D’Incà, ‘buon lavoro a Sansa, ora tenacia per vincere sfida’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

