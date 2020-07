Liguria: D'Incà, 'buon lavoro a Sansa, ora tenacia per vincere sfida' (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "buon lavoro a Ferruccio Sansa candidato unitario del M5S e del centrosinistra in Liguria. Obiettivo raggiunto grazie all'impegno di Vito Crimi. Ora serve la tenacia di tutti per questa sfida, sarà una prova importante sulla quale far convergere tutto il nostro sostegno". Lo scrive in un tweet il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Liguria Incà Enrico Botte nuovo presidente Siit Pmi il consorzio delle pmi dentro il distretto tecnologico ligure Genova24.it Progetto della Maremma, “Spotorno che vorrei” contro Fiorini: “Incapace di gestire l’urbanistica”

Spotorno. “Se non fosse che siamo abituati ad iniziative assurde e prive di logica amministrativa fatte dal sindaco e dai suoi fedelissimi ci saremmo chiesti se stiamo sognando”. E’ quanto affermato d ...

Naike Rivelli: senza veli sui social ma per una buona causa

Naike Rivelli 45 anni e un lato b da fare invidia: l’attrice e cantante figlia di Ornelli Muti continua a postare foto hot su Instagram. Inutile dire che il profilo da oltre 280mila followers pullula ...

