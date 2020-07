Liga, Real Madrid campione di Spagna (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Real Madrid supera 2-1 il VillarReal e si laurea campione di Spagna per la 34a volta nella propria storia; l'ultimo titolo vinto risaliva alla stagione 2016-2017. Match winner per i Blancos è il ... Leggi su quotidiano

