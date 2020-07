Lewis Hamilton, che outfit: “Qui in Ungheria piove…” (FOTO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Lewis Hamilton non si smentisce e per i suoi followers sfoggia un outfit davvero particolare. A pochi minuti dalla sessione di libere e prima di indossare tuta e casco per scendere sul tracciato bagnato dell’Hungaroring, il pilota campione del mondo ha voluto mandare un messaggio ai suoi fans mostrando il suo outfit. “Cosa state facendo oggi? Qui c’è freddo, in Ungheria sta piovendo…“. How are you all doing today? It’s cold over here in Hungary and raining but it’s all 🧡 pic.twitter.com/W9C07e4GlV — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 17, 2020 Leggi su sportface

Nicosig1997 : RT @louvreless16: Io tifo Hamilton e so per certo che se la Ferrari avesse dato a Lewis tutti i problemi che ha dato a Vettel, Lewis avrebb… - sebavettels : RT @louvreless16: Io tifo Hamilton e so per certo che se la Ferrari avesse dato a Lewis tutti i problemi che ha dato a Vettel, Lewis avrebb… - LucaSalvarani11 : RT @F1Daviderusso: Guardando le prove libere dell'#HungarianGP una citazione di Michael Schumacher mi è tornata in mente: ”I record sono fa… - itsbeashere : Ciao raga ho preso una maglia di Tommy Hilfiger x Lewis Hamilton volo - d0NutF1 : @JustGiuliaM Io preferisco Hamilton soltanto perché Bottas sta lì tanto per starci alla fine, quindi tanto vale che… -