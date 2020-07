Leeds United, la promozione in Premier League è realtà dopo 16 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Ufficiale la promozione in Premier League del Leeds United dopo ben 16 anni. Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, sfrutta la sconfitta del West Bromwich con l’Huddersfield per festeggiare la promozione con 2 giornate di anticipo. Lo storico club mancava dal massimo campionato inglese dalla stagione 2003/04. Il Leeds inoltre con un punto nelle prossime due partite sarà anche certo di chiudere al primo posto. Leggi su sportface

renzo_caleffi : @macho_morandi 'Unico e solo United ' - Leeds - RealMarco94 : Ritorna in Premier League un pezzetto di storia del calcio Inglese il Leeds United del Loco Bielsa. ?????? #Leeds - DiMarzio : Il #Leeds torna in #PremierLeague: un percorso lungo, targato #Bielsa - EnzoDandy : @pisto_gol «È la migliore squadra del paese il Leeds! Migliori giocatori, miglior stadio, miglior staff. Sono i mig… - SimoneFalcetta : RT @BritishFootball: Dopo 16 anni di sofferenze, il LEEDS UNITED è promosso in PREMIER LEAGUE. El Loco Bielsa, al secondo tentativo, è rius… -

Ultime Notizie dalla rete : Leeds United Leeds United, la promozione in Premier League è realtà dopo 16 anni Sportface.it Leeds United, la promozione in Premier League è realtà dopo 16 anni

Ufficiale la promozione in Premier League del Leeds United dopo ben 16 anni. Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, sfrutta la sconfitta del West Bromwich con l’Huddersfield per festeggiare la promozione ...

Festa Leeds, è promozione: torna in Premier League dopo 16 anni

16 anni che in una sera scompaiono e fanno partire la festa: il Leeds United è ufficialmente promosso in Premier League. Lo storico club inglese mancava dalla massima Serie dalla stagione 2003/04, ...

Ufficiale la promozione in Premier League del Leeds United dopo ben 16 anni. Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, sfrutta la sconfitta del West Bromwich con l’Huddersfield per festeggiare la promozione ...16 anni che in una sera scompaiono e fanno partire la festa: il Leeds United è ufficialmente promosso in Premier League. Lo storico club inglese mancava dalla massima Serie dalla stagione 2003/04, ...