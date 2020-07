Le tartarughe tornano in penisola sorrentina: Caretta caretta risale sull’arenile della Baia di Recommone [VIDEO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo l’incredibile nascita dello scorso settembre, quando una dozzina di piccole tartarughe erano state trovate sulla spiaggia di Meta di Sorrento, una caretta caretta, nella notte tra mercoledì e giovedì, è risalita sull’arenile della Baia di Recommone a Massa Lubrense, in piena Area Marina Protetta di Punta Campanella. Non trovando una superficie sabbiosa è ritornata in mare, riporta un comunicato stampa dell’AMP Punta Campanella. L’evento, però, dimostra come le tartarughe stiano tornando nelle zone della costiera in cerca di luoghi dove far nascere i loro piccoli. Pochi giorni prima, un altro tentativo non riuscito su di una piccola spiaggia di Erchie, ... Leggi su meteoweb.eu

