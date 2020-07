Le spie russe sono accusate di aver hackerato informazioni sul vaccino per il Covid-19 (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo Regno Unito, Canada e Stati Uniti, i nuovi bersagli delle spie russe sarebbero le organizzazioni che stanno cercando di sviluppare il vaccino per il Covid-19. Il Centro Nazionale per la Sicurezza Cibernetica del Regno Unito ha annunciato che gli hacker sono «quasi sicuramente» operati dal servizio di intelligence russo, senza però specificare quali organizzazioni sarebbero state prese di mira e quali informazioni rubate. «Non abbiamo informazioni su chi abbia hackerato le compagnie farmaceutiche e i centri di ricerca nel Regno Unito. Possiamo però affermare con certezza che la Russia non ha niente a che fare con questi tentativi», ha detto il portavoce del presidente Putin Dimitry Peskov, secondo ... Leggi su giornalettismo

