Le prime collaborazioni nel nuovo album di Achille Lauro, da Ghali ad Annalisa (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono rivelate le prime collaborazioni nel nuovo album di Achille Lauro, in uscita il 24 luglio. 1990 è stato annunciato a sorpresa ma il suo arrivo era già in programma da qualche tempo. In questi giorni di attesa, quelli che ci separano dall'uscita del nuovo album, Achille Lauro ha voluto anticipare qualche nome presente nel prossimo disco, a cominciare da quello di Ghali e Gemitaiz chiamati a incidere la cover di Scatman. In 1990 ci sarà anche Annalisa, scelta per la cover di Sweet Dreams. L'artista ligure l'aveva accompagnato anche sul palo del Festival di Sanremo, nella serata dedicata alla storia di Sanremo. Insieme, avevano portato la cover di Gli ... Leggi su optimagazine

