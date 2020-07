Le notizie del giorno – I tifosi della Juventus perdono le staffe, Cassano e la moglie Carolina allo scoperto (Di venerdì 17 luglio 2020) Le notizie del giorno – Due punti nelle ultime tre, nove gol subiti e due rimonte avanti di due reti. Alla Juve non accadeva da tempo, tanto tempo. Ma questa è un’altra storia e la affronteremo in altra pagina. Ciò che invece è già accaduto, di recente e più volte in questa stagione, è la reazione abbastanza arrabbiata e frustrata dei tifosi bianconeri, stanchi di vedere un atteggiamento che non si addice al club almeno per quanto fatto vedere da un decennio a questa parte. Amnesie difensive, blackout nel bel mezzo della gara, errori banali, poco impegno. Nel mirino Sarri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Un’idea stroncata sul nascere da Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, quella di riportare i tifosi allo ... Leggi su calcioweb.eu

