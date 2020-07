Le cicogne tornano a volare nel cielo sopra A58-TEEM: lo spettacolo sopra l’abbazia bramantesca [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Vade retro denatalità, appena certificata dai dati Istat, e crisi economica postCovid-19, di recente confermata pure dalle proiezioni di Bankitalia, grazie allo spettacolo offerto dalle cicogne bianche in volo sopra l’abbazia bramantesca di San Biagio in Rossate ristrutturata da Tangenziale Esterna SpA e lambita da A58-TEEM. Lo show garantito dalle evoluzioni aeree delle coppie che, terminato il lockdown, hanno nidificato e si sono riprodotte nell’oasi, realizzata dalla Concessionaria a titolo di opera ambientale di compensazione per il territorio, che circonda la chiesa seicentesca infonde, del resto, speranza di ripresa al territorio di confine fra Lodigiano e Milanese. I residenti e i turisti che hanno scorto sino a dieci esemplari della specie, simbolo di ... Leggi su meteoweb.eu

