L'azzurro Aicardi ricoverato per Covid "Ha la febbre ma è ok" (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Coronavirus irrompe anche nel mondo della pallanuoto e coinvolge direttamente il Settebello. Il centroboa degli azzurri e della Pro Recco, Matteo Aicardi, è ricoverato nell'ospedale di Albenga, in ... Leggi su quotidiano

